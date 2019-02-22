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Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо

П'ятниця, 22 лютого 2019, 15:21
 
Фото ЕП

ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2018 році збільшило чистий прибуток учетверо порівняно з 2017 роком - до 11,1 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про збори акціонерів 26 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, компанія планує направити 5% прибутку на поповнення резервного капіталу, а 95% залишити нерозподіленим. Виплачувати дивіденди за 2018 року Київська фабрика "Рошен" не має наміру.

Крім того, акціонери компанії розглянуть питання про збільшення статутного капіталу підприємства на 330 млн грн - до 505,8 млн грн, шляхом додаткової непублічної емісії 1,32 млрд простих неіменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн/шт.

Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька обл.), два виробничих майданчики у Липецькій області (РФ), Клайпедська кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Нагадаємо:

У січні 2016 року власник компанії Roshen - президент України Петро Порошенко - заявив, що передав свою частку "Рошен" в "сліпий" траст під управлінням іноземного банку. У грудні 2018 року Порошенко вперше за 3 роки отримав дивіденди від Rothschild Trust.

Українські компанії Roshen, "Конті" і АВК увійшли до рейтингу найбільших виробників солодощів в світі Global Top 100 Candy Companies.

У жовтні 2018 року Roshen уклала мирову угоду з "Київським БКК" у суперечці про схожі упаковки тортів.

Запуск нової фабрики Roshen під Києвом знову відклали.

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський розширює свій особистий аграрний бізнес.

Читайте такожRoshen Plaza. Що будує на місці Київської фабрики корпорація Порошенка

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