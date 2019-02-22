Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо

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ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2018 році збільшило чистий прибуток учетверо порівняно з 2017 роком - до 11,1 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про збори акціонерів 26 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, компанія планує направити 5% прибутку на поповнення резервного капіталу, а 95% залишити нерозподіленим. Виплачувати дивіденди за 2018 року Київська фабрика "Рошен" не має наміру.

Крім того, акціонери компанії розглянуть питання про збільшення статутного капіталу підприємства на 330 млн грн - до 505,8 млн грн, шляхом додаткової непублічної емісії 1,32 млрд простих неіменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн/шт.

Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька обл.), два виробничих майданчики у Липецькій області (РФ), Клайпедська кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Нагадаємо:

У січні 2016 року власник компанії Roshen - президент України Петро Порошенко - заявив, що передав свою частку "Рошен" в "сліпий" траст під управлінням іноземного банку. У грудні 2018 року Порошенко вперше за 3 роки отримав дивіденди від Rothschild Trust.

Українські компанії Roshen, "Конті" і АВК увійшли до рейтингу найбільших виробників солодощів в світі Global Top 100 Candy Companies.

У жовтні 2018 року Roshen уклала мирову угоду з "Київським БКК" у суперечці про схожі упаковки тортів.

Запуск нової фабрики Roshen під Києвом знову відклали.

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський розширює свій особистий аграрний бізнес.

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