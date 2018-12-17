Запуск нової фабрики Roshen під Києвом знову відклали

Корпорація Roshen планувала запустити нову кондитерську фабрику з виробництва крекерів і печива в Бориспільському районі неподалік під Києвом восени 2018 року, але запуск відкладено.

Про це пише Liga.net.

Вперше про бісквітну фабрику в Борисполі топ-менеджмент корпорації заговорив у 2013 році. Тоді плани швидко відклали через російське ембарго на українську кондитерську продукцію. У 2016 році до ідеї знову повернулися.

Для будівництва компанія взяла в довгострокову оренду п'ять земельних ділянок в Бориспільському районі, а зараз готується викупити ці землі за 60 млн гривень.

Вартість першої черги будівництва спочатку оцінювали в 1 млрд гривень, але останньому релізі компанії зазначено, що загальні інвестиції на першому етапі склали 1,5 млрд гривень. З них 1,2 млрд гривень - будівельна частина.

Вартість всього проекту, за словами директора бісквітного комплексу Roshen Костянтина Півня, оцінювалася в 2,8 млрд гривень, заявлена ​​потужність - 20 000 тонн продукції. Весь комплекс планувалося ввести в експлуатацію до 2020 року.

Запустити першу чергу фабрики планували на початку 2018 го, потім анонсоване відкриття перенесли на осінь. Зараз запуск знову відкладено, чіткої дати запуску немає, імовірно - початок 2019 року.

Компанія вже набрала робочих на одну зміну - 52 людини, переважно - жителів Борисполя. Через два роки планується розширити штат до 500 осіб. Всього на фабриці працюватиме 1100 співробітників.

Перша лінія нового комплексу буде випускати крекери. Потужності лінії - близько тонни печива на годину.

Крім крекеру до кінця року мають намір змонтувати лінію з виробництва печива "Есмеральда". Зараз його виробляє тільки Вінницька фабрика корпорації.

Продукція буде йти як на внутрішній ринок країни, так і на експорт - в Ірак, Саудівську Аравію, Йорданію, Польщу, Литву, Румунію, Болгарію і країни СНД.

Roshen - не єдиний кондитер в Україні, який відкриває нові потужності. Компанія АВК Володимира Авраменка в березні відкрила у Дніпрі бісквітний цех, витративши на запуск 120 млн гривень. Його виробнича потужність - 10 000 тонн на рік, це дозволить компанії вдвічі збільшити обсяги виробництва злакових продуктів.

Зараз у Рошен - 54 власні торгові точки. У АВК, яка почала розвивати фірмову мережу в кінці 2016-го - поки всього шість. У найближчих планах компанії Авраменко - відкрити 10 магазинів з кав'ярнями у Дніпрі та області.

Нагадаємо, у жовтні Roshen уклала мирову угоду з "Київським БКК" у суперечці про схожі упаковки тортів.

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