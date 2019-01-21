Президент Roshen розширює свій агробізнес

Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський розширює свій особистий аграрний бізнес.

Про це повідомляє Liga.net.

Згідно з рішенням Антимонопольного комітету, закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестфонду Кондітерінвест, яким володіє Москалевський, дозволили придбати більше 50% в компанії Летичів-Агро у Хмельницькій області.

"Таке придбання дозволить збільшити потужності для утримання ВРХ. На племзаводі Літинський у Вінницькій області зараз вже близько двох тисяч голів. Я маю намір в Летичів-Агро продовжити займатися вирощуванням зернових", - сказав Москалевський.

За його словами, потужності Летичів-Агро дозволять посилити позиції в рослинництві і збільшити кількість великої рогатої худоби.

Летичів Агро займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Основні бенефіціари - Джордж Рор і Моріс Табасінік, які володіють компанією NCH Capital. В Україні NCH Capital представлені агрохолдингом Агропросперіс з більш ніж 400 тис. га землі і однойменним банком.

Нагадаємо, раніше Roshen відклала запуск нової фабрики під Києвом.