Президент Roshen розширює свій агробізнес
Президент кондитерської корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський розширює свій особистий аграрний бізнес.
Про це повідомляє Liga.net.
Згідно з рішенням Антимонопольного комітету, закритому недиверсифікованому венчурному корпоративному інвестфонду Кондітерінвест, яким володіє Москалевський, дозволили придбати більше 50% в компанії Летичів-Агро у Хмельницькій області.
"Таке придбання дозволить збільшити потужності для утримання ВРХ. На племзаводі Літинський у Вінницькій області зараз вже близько двох тисяч голів. Я маю намір в Летичів-Агро продовжити займатися вирощуванням зернових", - сказав Москалевський.
За його словами, потужності Летичів-Агро дозволять посилити позиції в рослинництві і збільшити кількість великої рогатої худоби.
Летичів Агро займається вирощуванням зернових, бобових і олійних культур. Основні бенефіціари - Джордж Рор і Моріс Табасінік, які володіють компанією NCH Capital. В Україні NCH Capital представлені агрохолдингом Агропросперіс з більш ніж 400 тис. га землі і однойменним банком.
Нагадаємо, раніше Roshen відклала запуск нової фабрики під Києвом.
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