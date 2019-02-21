Мінфін візьме кредит під гарантію Світового банку

Кабінет міністрів дозволив Міністерству фінансів здійснити зовнішні фінансові запозичення шляхом отримання кредитів на суму в євро, яка не перевищує еквівалент 630 мільйонів доларів.

Про це йдеться в постанові Кабміну, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Зобов'язання за кредитом в сумі в євро, що не перевищує еквівалент 375 млн доларів, забезпечуються гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку за кредитним договором між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Deutsche Bank AG, London Branch і TMF Global Service Limited", - йдеться в повідомленні Кабміну.

Згідно із затвердженими постановою уряду умовами кредиту, позика залучається за процентною ставкою до 5,9% річних, комісія за організацію кредиту становитиме 0,8%.

Кредит передбачений у вигляді двох траншів. Транш А планується залучити на термін чотири роки, а транш В - на десять років.

При цьому пільговий період відстрочки погашення траншу B кредиту становить чотири роки і шість місяців після його залучення з подальшим погашенням (амортизацією) кожні півроку згідно з графіком, який визначається в кредитному договорі.

Рекомендуємо почитати: Віце-президент Світового банку: Оптимізм щодо України зараз більший, ніж у 2015 році

Нагадуємо:

Рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій в розмірі 750 млн доларів у якості підтримки державної політики.

Зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

В кінці грудня 2018 року Україна залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро. За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів в еквіваленті у євро.

Державний і гарантований державою борг України в 2018 році скоротився по відношенню до валового внутрішнього продукту з 71,8% до 62,7%.

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда