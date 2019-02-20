Бахматюка позбавили права оскаржувати борг у 2,5 мільйона євро міжнародній компанії

Верховний Суд підтвердив законність арбітражного рішення 2015 року про виплату майже 2,5 мільйона євро боргу компанією "Райз" Олега Бахматюка на користь компанії Nuseed, боржник позбувся права вимагати в подальшому скасування цього арбітражного рішення.

Відповідне рішення суд прийняв 6 лютого, повідомляє юридична фірма Cai & Lenard, що представляє інтереси Nuseed.

"Визнання і виконання рішень міжнародного арбітражу безсумнівно позитивно позначається на іміджі України і на її інвестиційної привабливості", - заявили у компанії.

"Таке рішення дозволить Nuseed впевнено інвестувати і далі розширювати бізнес в Україні, співпрацювати з українськими виробниками, дистриб'юторами та переробниками соняшнику, що дасть ще більше можливостей для їхнього розвитку", - заявив виконавчий директор групи компаній Nuseed Брент Захаріа.

У січні 2013 року компанії підписали угоду про постачання 237 тонн насіння на суму 2,4 млн євро. У липні 2014 "Райз" оплатила лише 208 тисяч євро, пославшись на "економічну кризу і форс-мажор в Україні".

З 2015 року по даній справі почалися судові розгляди. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 11 грудня 2015 року виніс рішення задовольнити вимогу компанії Nuseed про виплату 2,38 млн євро, включаючи штрафні санкції.

28 грудня 2015 року компанія Nuseed звернулася до українського суду з метою виконання рішення арбітражного суду.

Біда не приходить одна

Господарський суд Києва 11 лютого вирішив звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором, укладеним між НБУ і підконтрольною Бахматюком "Станіславською торговою компанією" на цех по виробництву лікеро-горілчаних виробів в Івано-Франківську. Метою є часткове погашення заборгованості по виданому Нацбанком кредиту в жовтні 2014 року на 1,224 млрд грн.

Крім того восени 2018 року Нацбанк у ряді судів домігся звернення стягнення на майнові комплекси ТОВ "Птахофабрика Київська" в Броварському р-ні під Києвом, Мліївської птахофабрики в Черкаській області та Жовтоводського м'ясопродкомбінату в Дніпропетровській області. А Господарський суд Івано-Франківської області за позовом переданого Фонду гарантування вкладів фізосіб банку "ВіЕйБі" вирішив звернути стягнення на цілісний майновий комплекс Івано-Франківського м'ясокомбінату з холдингу "Укрлендфармінг".

Бахматюк звинуватив НБУ в тому, що центробанк відмовився від пропозицій про реструктуризацію боргу.

"Я не ідеалізую себе, але такої відсутності логіки, як у діях Нацбанку, я ще не зустрічав. Адже хто виграв? - Давайте сядемо, домовимося і знайдемо конструктивну модель, щоб замість 3-5% ви отримали 30-50%" - заявив він агентству "Інтерфакс-Україна".

4 лютого агрохолдинг "Укрлендфармінг" з підконтрольним йому агрохолдингом "Авангард" підписали угоду про реструктуризацію 4,4 мільярда гривень боргу перед державним Ощадбанком.

Нагадаємо:

У 2016 році прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку.

Бахматюк повідомив Раді Національного банку, що погашення його заборгованості по рефінансуванню (10,2 млрд грн) можливо до 2030 року.

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Економічна правда