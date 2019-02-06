Агрохолдинг Бахматюка домовився з "Ощадбанком" про реструктуризацію боргу

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" з підконтрольним йому агрохолдингом "Авангард" 4 лютого підписали угоду про реструктуризацію 4,4 мільярда гривень боргу перед державним Ощадбанком.

Про це повідомила прес-служба "Укрлендфармінг", передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб розвиватися далі, нам необхідно отримати часовий проміжок для погашення старих кредитів", - зазначив власник і головний виконавчий директор "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

За даними прес-служби, переговори про реструктуризацію тривали більше року. Аналіз діяльності і майна компанії, а також прогноз операційних і фінансових показників здійснювала міжнародна аудиторська компанія Ernst & Young.

"Укрлендфармінг" у грудні 2018 роки готувався до реструктуризації 4,3 млрд грн боргу, поручителем за яким було "дочірнє" ПрАТ "Компанія "Райз".

Згідно з річним звітом "Райз" за 2017 рік, його сумарні зобов'язання за банківськими кредитами становили 4,5 млрд грн, зокрема, перед US ExIm Bank, Райффайзен банк Аваль, Укрсоцбанк, УкрСиббанком і Ощадбанком. Дата погашення - від 2018 го до 2026 року.

Сумарна заборгованість "Укрлендфармінг" становить близько 2 млрд доларів (1,6 млрд доларів основного боргу і відсотки). Агрохолдинг кілька років веде переговори з кредиторами про її реструктуризацію.

Як повідомлялося раніше, міжнародна компанія Nuseed домагається виплати компанією "Райз" 2,5 мільйона євро боргу.

У 2016 році прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку.

Бахматюк повідомив Раді Національного банку, що погашення його заборгованості по рефінансуванню (10,2 млрд грн) можливо до 2030 року.