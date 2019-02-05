Міжнародна компанія домагається виплати Бахматюком 2,5 мільйона євро боргу

Аграрна компанія "Райз", що належить Олегу Бахматюку, має виплатити компанії Nuseed майже 2,5 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні юридичної фірми Cai & Lenard, що представляє інтереси Nuseed.

Відповідне рішення було прийнято арбітражним судом у 2015 році. Через три роки "незрозумілих затримок" в судовому процесі Nuseed очікує визнання рішення арбітражного суду. Черговий розгляд справи заплановано у Верховному Суді на 6 лютого 2019 року.

У січні 2013 року компанії підписали угоду про постачання 237 тонн насіння на суму 2,4 млн євро. У липні 2014 "Райз" оплатила лише 208 тисяч євро, пославшись на "економічну кризу і форс-мажор в Україні", що не є обґрунтуванням невиконання умов угоди.

З 2015 року по даній справі почалися судові розгляди. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 11 грудня 2015 року виніс рішення задовольнити вимогу компанії Nuseed про виплату 2,38 млн євро, включаючи штрафні санкції.

28 грудня 2015 року компанія Nuseed звернулася до українського суду з метою виконання рішення арбітражного суду. Однак справа так і не отримала остаточного рішення, і зараз знаходиться на другому колі розгляду, у Верховному Суді.

"Крім передбачених угодами судових розглядів з даного питання ми співпрацюємо з Американською комерційною службою при посольстві США, де до нашої справи проявили інтерес", - зазначив виконавчий директор Nuseed Брент Захаріа.

"Даний випадок може негативно відбитися на інвестиційній привабливості країни у цілому. Ситуації, що відображають системну проблему з невиконанням рішень міжнародних арбітражів, можуть підірвати довіру міжнародних компаній, їх готовність вести бізнес в Україні", - відзначили в Cai & Lenard.

Нагадаємо:

У 2016 році прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

НАБУ розкрило схеми, за якими Бахматюк виводив гроші з VAB банку.

Бахматюк повідомив Раді Національного банку, що погашення його заборгованості по рефінансуванню (10,2 млрд грн) можливо до 2030 року.

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Економічна правда