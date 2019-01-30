Держгеонадра виставила на ProZorro ще 9 ліцензій на надра

Державна служба геології та надр виставила нові лоти з продажу дозволів на користування надрами через електронний майданчик "Української енергетичної біржі".

Про це повідомляє прес-служба біржі.

Зокрема, на торги виставлено по дві ділянки у Чернігівській та Харківській областях та по одній ділянці в Івано-Франківській, Сумській, Львівській, Запорізькій та Тернопільській областях.

До списку лотів увійшли Кадобнянське родовище, Дрогобицька площа, Калюжна-1 площа, Ополонівська-2 площа, Ополонівська-1 площа, Добренська площа, Північно-Єфремівська площа, Приазовське родовище та Гумниська ділянка.



"Вказані лоти вже доступні на платформі sale.ueex.com.ua для перегляду та подачі пропозицій", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, "Українська енергетична біржа" займає І місце в рейтингу майданчиків ProZorro.Продажі за обсягами реалізованих активів.

У листопаді минулого року Державна служба геології та надр повідомила про початок експериментального проекту з ProZorro.Продажі.

Наголошувалося, що протягом року у рамках проекту в системі ProZorro.Продажі з’являтимуться лоти у вигляді спеціальних дозволів на користування надрами.

Перші 10 лотів на нафтогазові ділянки, розташовані в 6 областях України, були виставлені в системі Prozorro.Продажі 6 грудня.

Економічна правда