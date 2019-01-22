Доходи України від транзиту газу перевищили витрати на його імпорт
За підсумками 2018 року доходи України від транзиту природного газу перевищили витрати на його імпорт на 500 мільйонів доларів.
Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.
"Коли росіяни говорять про відновлення "балансу інтересів", чи "нульовий сценарій" – корисно тримати перед очима цю ілюстрацію. Насправді росіян цікавить повернення в минуле, коли Україна знаходилась в повній фінансовій та політичній залежності", – написав він.
Коболєв нагадав, що за підсумками 2014 року видатки на імпорт газу перевищували доходи від транзиту на 4,7 млрд доларів.
Нагадуємо:
Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.
"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.
Економічна правда
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