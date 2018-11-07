"Нафтогаз" вимагає від Кабміну 6,6 мільярда компенсації за "пільговий газ"

НАК "Нафтогаз України" в жовтні 2018 року подала до Господарського суду Києва позов проти Кабінету міністрів щодо відшкодування збитків в розмірі 6,6 мільярда гривень, які виникли в четвертому кварталі 2015 року через відмову уряду створити механізм і джерела компенсації виконання компанією спеціальних зобов'язань з постачання газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проектом проспекту емісії єврооблігацій НАК, в цілому керівництво "Нафтогазу" на основі власних неаудованих розрахунків оцінює суму необхідної компенсації за ПСО за період з 1 жовтня 2015 року по 30 червня 2018 року більш ніж в 102,9 млрд грн.

З цієї суми 80,8 млрд грн становить упущена виручка "Укргазвидобування", 7 млрд грн пов'язані з формуванням резервів за поганими боргами, а 5,1 млрд грн - збитки.

Компанія нагадала, що в 2017 році в адміністративному суді оскаржила відмову уряду створити механізм і джерела компенсації збитків за ПСО і в тому ж році виграла ці справи в судах першої інстанції та апеляції.

Згідно з проспектом, Кабмін подав касацію до Верховного суду. Дата слухань поки не відома.

Згідно з проектом проспекту, на червень цього року різниця між середньозваженою ринковою ціною газу і ціною його поставки за ПСО становила близько 67%.

Відповідно до представленого графіку за період з початку 2016 року до середини 2018 року, мінімальною (близькою до нуля) вона була в травні 2016 року, максимальною (понад 110%) - в січні 2016 року.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

Як уже писала ЕП, в рамках переговорів з МВФ, найбільш гострі дискусії точилися щодо формату PSO, за яким НАК постачає газ за пільговими цінами збутовим посередникам — газзбутам.

"Нафтогаз" наполягає на варіанті, за яким зможе продавати газ усім постачальникам на оптовому ринку, у тому числі газзбутам, на рівних умовах.

Наразі газзбути, які переважно входять у сферу впливу Дмитра Фірташа, єдині, через кого газ продається населенню.

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