САП закрила підозру екс-керівнику агрохолдингу "Мрія"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження в частині підозри колишньому керівнику агрохолдингу "Мрія" Миколі Гуті в шахрайстві.

Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит журналіста видання "Слово і Діло".

"29 грудня 2018 року відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, постановою прокурора кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу, в якому повідомлено про підозру фізичній особі (Миколі Гуті – ред.), закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу", – йдеться в листі.

Також, згідно з відповіддю НАБУ, станом на 8 лютого 2019 року, матеріали вказаної справи з САП в Національне бюро не надходили.

Крім того, в НАБУ підкреслили, що у вересні 2018 року підслідність у цій справі була визначена за Головним управлінням Національної поліції в Києві, а в листопаді – знову за НАБУ.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі. У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів —Андрія і Миколу Гутів. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук . Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

5 листопада Генпрокуратура повідомила про екстрадицію Гути в Україну із Швейцарії. Під час обрання запобіжного заходу суд вирішив відпустити його під особисте зобов'язання оскільки слідчий і не просив про арешт.

Згодом виявилося, що Гута фактично добровільно повернувся в Україну.

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Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як кредитори отримали контроль над компанією.

Економічна правда