Гута добровільно пришвидшив свою екстрадицію в Україну – ЗМІ

Екс-керівник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута відкликав скаргу до Федерального суду Швейцарії, якою вимогав скасувати дозвіл на екстрадицію, чим прискорив своє повернення в Україну.

Про це пише "Німецька хвиля".

Як наголошується, після відмови у притулку у Гути залишався останній шанс залишитися у Швейцарії або принаймні ще на декілька місяців затягнути питання екстрадиції: скарга до Федерального суду.

"І втікач скористався ним: 15 жовтня Гута подав скаргу до Федерального суду Швейцарії з вимогою скасувати дозвіл на екстрадицію. Однак вже за декілька днів стався несподіваний поворот", - пише автор. "19 жовтня скаргу було відкликано", - повідомило Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

"Отже, Гута фактично добровільно повернувся в Україну. Вочевидь, між 15 і 19 жовтня сталося щось, що змусило його після років боротьби з екстрадицією, змінити свою думку. Утім, про угоду зі слідством, схоже, офіційно поки не йдеться", - пише DW.

Речник ГПУ Андрій Лисенко зазначив, що це питання вирішуватиметься в ході досудового розслідування.

Як повідомлялося, суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії.

У заяві Шевченківського суду наголошується, що слідчий Нацполіції і не просив про арешт Гути.

Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук . Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.

У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів —Андрія і Миколу Гутів.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

5 листопада стало відомо, що компанія, якою володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, завершила угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія".

Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як кредитори отримали контроль над компанією.

Економічна правда