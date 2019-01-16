Гройсман: Україна вже 1150 днів живе без російського газу

Україна має не просто змінити постачальника газу, а повністю забезпечити себе для власних потреб.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 16 січня.

"Близько 1150 днів ми живемо без краплини російського газу. Російський газ - це зброя, яка використовувалася проти України, щоб заволодіти нашою незалежністю, нашою державою. Думаю, всі пам'ятають, як російський газ використовувався проти українців", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, "дуже непросте рішення", яке було прийнято українською владою 2014 року щодо припинення закупівель газу від країни-агресора, сьогодні виявилося виправданим.

"Перед нами стоїть завдання не просто змінити постачальника газу. Ми, як газова держава, маємо поклади газу і можемо забезпечити себе повністю для власних потреб - як громадян, так і економіки", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що Україна може стати газовою державою до 2025 року.