НБУ назвав ключове завдання банків на 2019 рік

Головним завданням банків на 2019 рік є відновлення кредитування юридичних осіб.

Про це на XV Щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві, сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє "Укрінформ".

"Одним із головних завдань на 2019 рік - це кредитування юридичних осіб", - сказав Смолій.

Він зазначив, що незважаючи на те, що довіра населення до банків протягом останніх років поступово повернулась, і споживче кредитування відновилось, але банки, у свою чергу, поки що не працюють на повну силу, особливо з великими корпоративними позичальниками.

Нагадуємо:

У кредитному реєстрі Національного банку зібрана інформація про понад 80 тисяч позичальників - фізичних (53,2 тисячі) і юридичних (27,2 тисячі) осіб.

Портфель гривневих кредитів населенню за 2018 рік виріс на 31,4% - до 135,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.