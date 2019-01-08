IT–компанія, на яку працює 4 тисячі українців, буде продана

Постачальник IT та консалтингових послуг DXC Technology придбає компанію з розробки програмного забезпечення Luxoft Holding приблизно за 2 мільярди доларів.

Про це пише Reuters.

Акціонери, на частку яких припадає близько 83 відсотків від загальної кількості акцій Luxoft, схвалили операцію. Акціонери Luxoft отримають 59 доларів за акцію. Luxoft збереже свій бренд.

Очікується, що операція буде завершена влітку 2019 року.

У Luxoft в Україні є офіси в Києві, Дніпрі та Одесі. В цілому на компанію в нашій країні працюють понад 3,9 тисячі співробітників, повідомляє Liga.net.

Українські фахівці розробляють ряд рішень для automotive для найбільших автомобільних концернів, наприклад, розумну навігацію і безпілотні рішення.