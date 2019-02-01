З 1 лютого зросли тарифи на воду: які платіжки прийдуть киянам

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на водовідведення та водопостачання для "Київводоканалу" на 11%.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Як наголошується, відповідне рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 25 січня.

Так, з 1 лютого тариф на послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення для споживачів Києва зросте на 11% - до 21,756 гривень за кубометр.

Нагадуємо:

Відповідно до рішень НКРЕ від 10 та 11 грудня 2018 року, з 1 січня 2019 року підвищено тарифи на опалення і гарячу воду для населення для 26 виробників теплової енергії.

Тарифи 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%, в середньому зростання становило 16,6%, понад 75% в тарифі на тепло припадає на вартість палива.

За рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року було підвищено ціни на газ для населення на 23%.

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Економічна правда