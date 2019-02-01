З 1 лютого зросли тарифи на воду: які платіжки прийдуть киянам
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тариф на водовідведення та водопостачання для "Київводоканалу" на 11%.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Як наголошується, відповідне рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 25 січня.
Так, з 1 лютого тариф на послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення для споживачів Києва зросте на 11% - до 21,756 гривень за кубометр.
Нагадуємо:
Відповідно до рішень НКРЕ від 10 та 11 грудня 2018 року, з 1 січня 2019 року підвищено тарифи на опалення і гарячу воду для населення для 26 виробників теплової енергії.
Тарифи 26 ТКЕ були підвищені на 4-24%, в середньому зростання становило 16,6%, понад 75% в тарифі на тепло припадає на вартість палива.
За рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року було підвищено ціни на газ для населення на 23%.
Читайте також: Формула води. Скільки коштує питна вода з крана
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"