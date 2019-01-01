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В Украине подорожало отопление

Вторник, 1 января 2019, 17:40
 

С 1 января 2019 года повышаются тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии.

Соответствующие решения были приняты Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 10 и 11 декабря 2018 года.

Такой шаг связан с повышением правительством цены на газ для населения и ТКЭ на 23% с 1 ноября, что в свою очередь было одним из условий, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

В целом тарифы по всем 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем стоимость повысится на 16,6%. Более 75% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Газ подорожает, транш будет. Как Кабмин пришел к 8 550

Экономическая правда

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тепло газ ТКЭ

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