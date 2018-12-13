НБУ вдруге поспіль не змінив розмір облікової ставки

Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% вдруге поспіль.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до середньострокової цілі 5% у 2020 році", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

Як повідомлялося, на минулому засіданні з питань монетарної політики 25 жовтня НБУ також залишив незмінним розмір ставки.

Нагадаємо, 6 вересня Національний банк підняв облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти до 18%.

Правління НБУ за підсумками засідання комітету 12 липня прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% з 17%.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда