Інфляція прискорилася до 10% за рік

Зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2018 року сповільнилося до 1,4% з 1,7% в жовтні і 1,9% - у вересні і з початку року досягло 8,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними служби статистики, в річному вимірі інфляція збільшилася до 10% з 9,5% за підсумками жовтня і 8,9% за підсумками вересня.

Базова інфляція в листопаді-2018 знизилася до 1,1% з 1,3% в жовтні і 1,9% у вересні. За підсумками 11 місяців інфляція досягла 8,1%.

У річному вимірі базова інфляція трохи зросла - до 8,9% з 8,8% за підсумками жовтня і 8,7% за підсумками вересня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні в 2017 році прискорилася до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році, що, однак, суттєво нижче ніж показники минулих років: 2015 рік - 43,3%, 2014 рік - 24,9%.

За прогнозом від аналітиків Reuters, інфляція в Україні сповільниться у наступному роцідо однозначного показника вперше з 2013 року.

Як повідомлялося, Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%.

Згідно з прогнозом S&P, зростання рівня інфляції в 2019 році становитиме 7,5%, а також 7% у два наступних роки.

Економічна правда