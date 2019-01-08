Стало відомо, коли Україна отримає ще два транші від МВФ

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Про це йдеться в останньому аналітичному звіті Фонду, передає Укрінформ.

Зокрема, у графіку запланованих переглядів виконання Україною умов програми, після яких Виконавча рада Фонду приймає рішення про виділення наступного траншу, вказані три дати.

Перша – 18 грудня 2018 року, коли нова програма Stand By для України була затверджена керівництвом Фонду з рішенням виділити 1,4 млрд доларів у якості першого траншу.

Виділення другого й третього кредитів за програмою передбачені після завершення переглядів МВФ, спланованих, відповідно, на 15 травня та на 15 листопада 2019 року. Суми спланованих траншів рівнозначні – по 1,3 млрд доларів.

"Інвестиції, особливо прямі іноземні інвестиції, стримуються складним діловим кліматом, тоді як велика кількість працівників шукає можливості працевлаштування за кордоном, оскільки економічне зростання занадто низьке для того, щоб доходи могли помітно скоротити розрив порівняно з іншими країнами регіону", - зазначається в повідомленні Фонду.

Незважаючи на відновлення макроекономічної стабільності та економічного зростання після важкої кризи 2014-2015 рр., зусилля зі створення більшої позитивної динаміки, конкурентоспроможної економіки не виправдали очікувань, зазначає МВФ.

Нагадаємо:

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Нова програма SBA передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав запозичень (близько 3,9 млрд доларів) упродовж 14 місяців. Вона зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

Як і очікувалося, продовження співпраці з Фондом також відкрило Україні доступ до пов’язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що зі свого боку допоможе уряду залучити капітал на міжнародних ринках у 2019 році.

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