НКРЕ просить дозвіл на перевірку облгазів Фірташа

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звернулась в Державну регуляторну службу щодо погодження проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних мереж.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова Нацкомісії Оксана Кривенко.

"На підставі численних звернень громадян через донарахування їм обсягів природного газу, які враховують об’єми приведення до стандартних умов, звернулась із запитом в Державну регуляторну службу щодо погодження проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних мереж", - написала вона.

За її словами, на порушників може очікувати максимальний штраф 850 тисяч гривень. Голова НКРЕ також додала лист із переліком компаній, в яких планується провести перевірки.

Нагадаємо, у грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

Для цього уряд рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики, Міністерством регіонального розвитку, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом і фіскальною службою сформувати робочу групу, до складу якої також увійдуть народні депутати України.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше ЕП повідомляла, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

6 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомив, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

Економічна правда