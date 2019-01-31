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Державний банк збільшив чистий прибуток на 25%

Четвер, 31 січня 2019, 12:55
 

Державний "Укрексімбанк" в 2018 році збільшив чистий прибуток на на 193 мільйони гривень у порівнянні з 2017 роком - до 958,497 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оборотно-сальдову відомість банку.

Валюта балансу Укрексімбанку за рік скоротилася на 5,2% - до 161,7 млрд грн.

Укрексімбанк, єдиним власником якого є держава, створений в 1992 році.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 грудня 2018 року за розміром чистих активів банк обіймав 3-е місце серед 77 банків, що діяли в країні.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Чистий прибуток Райффайзен Банку Аваль в 2018 році становив 5,087 млрд гривень.

Прибуток "Укргазбанку" в 2018 році досяг 766 мільйона гривень, що на 20% перевищує встановлений бюджетом і затверджений наглядовою радою запланований показник.

Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибутку банківської системи України, за термін понад 10 років.

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Укрексімбанк прибуток

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