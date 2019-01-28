Держбанк отримав несподівано високий прибуток

Прибуток "Укргазбанку" в 2018 році досяг 766 мільйона гривень, що на 20% перевищує встановлений бюджетом і затверджений наглядовою радою запланований показник.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Активи Укргазбанку збільшилися майже на 20% в порівнянні з показником попереднього року. Кредитний портфель еко-проектів збільшився вдвічі і досяг 17,4 млрд грн.

Повідомляється, що з початку співпраці Укргазбанку з IFC було реалізовано 145 масштабних проектів в сфері поновлюваних джерел енергії. Серед них: 107 сонячних електростанцій, шість вітрових електростанції, 18 малих гідроелектростанцій, п'ять ТЕС на біомасі та дев'ять біогазових електростанцій.

У прес-службі нагадали, що прибуток Укргазбанку за 2017 рік становив 624 млн грн.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Чистий прибуток Райффайзен Банку Аваль в 2018 році становив 5,087 млрд гривень.

Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибуткубанківської системи України, за термін понад 10 років.

Економічна правда