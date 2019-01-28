Всі розділи
Укр / Рус

Держбанк отримав несподівано високий прибуток

Понеділок, 28 січня 2019, 19:55
 

Прибуток "Укргазбанку" в 2018 році досяг 766 мільйона гривень, що на 20% перевищує встановлений бюджетом і затверджений наглядовою радою запланований показник.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Активи Укргазбанку збільшилися майже на 20% в порівнянні з показником попереднього року. Кредитний портфель еко-проектів збільшився вдвічі і досяг 17,4 млрд грн.

Повідомляється, що з початку співпраці Укргазбанку з IFC було реалізовано 145 масштабних проектів в сфері поновлюваних джерел енергії. Серед них: 107 сонячних електростанцій, шість вітрових електростанції, 18 малих гідроелектростанцій, п'ять ТЕС на біомасі та дев'ять біогазових електростанцій.

У прес-службі нагадали, що прибуток Укргазбанку за 2017 рік становив 624 млн грн.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Чистий прибуток Райффайзен Банку Аваль в 2018 році становив 5,087 млрд гривень.

Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибуткубанківської системи України, за термін понад 10 років.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укргазбанк прибуток

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Один із державних банків наблизився до приватизації 24 січня 2019, 17:40
У держбанку змінився голова наглядової ради 13 вересня 2018, 14:50
IFC може увійти в капітал "Укргазбанку" до кінця року - Маркарова 27 липня 2018, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті