Мінрегіон хоче класифікувати вулиці

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розглядає норми щодо запровадження класифікації вулиць в залежності від їх функціонального призначення.

Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Для ефективного планування населеного пункту досить велике значення має класифікація вулиць за їх функціональним призначенням. Тобто – для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту або автомобілів. Це дійсно дозволяє більш ефективно організовувати роботу транспорту та створювати безпечні та комфортні умови для пішоходів", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до цієї класифікації можуть бути прописані вимоги та рекомендації щодо ширини різних функціональних зон: пішохідної, велосипедної тощо.

Також це може дозволити мінімізувати затори в містах; зменшити рівень автомобілізації за рахунок пріоритету громадського транспорту; організовувати багатофункціональні вулиці для гармонійного розвитку населених пунктів.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2018 року набули чинності нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками та перестати будувати ліві повороти.

Крім того, Мінрегіонбуд ввів обов'язкове проектування на зупинках громадського транспорту захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду при новому будівництві та реконструкції зупионк з 1 вересня.

Економічна правда