Спроби "розгойдати" курс вже не працюють — НБУ

Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook з посиланням на колонку заступника директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського.

"Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для "загону алєней", тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань", - написав Лепушинський.

У Нацбанку зазначають, що сезонність є тимчасовим явищем, яке поступово зникатиме завдяки звиканню населення і бізнесу до гнучкого курсоутворення і поступовому зняттю регулятором усіх адміністративних обмежень на валютному ринку.

За відсутності значної сезонності короткострокове прогнозування обмінного курсу стає менш очевидним завданням.

"За зменшення панічної складової у поведінці фірм і домогосподарств, дієвішим стає і основний монетарний інструмент НБУ – облікова ставка. Логіка монетарної політики за інфляційного таргетування: вищі інфляційні ризики – вищі процентні ставки, створює суто економічні стимули для заощаджень у національній валюті та, як наслідок, стримування зростання цін. Поточна ситуація дуже контрастує з попереднім досвідом фіксованого валютного курсу в Україні, підтримка якого стимулювала накопичення дисбалансів в економіці країни, які прибиралися під час чергової кризи через значну девальвацію", - написав заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Чисті міжнародні резерви НБУ станом на 1 січня становили 9,644 млрд доларів.