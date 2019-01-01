Гривня за рік зміцнилася до долара та євро

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку.

Так, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року на рівні 27,6883 гривні.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Офіційний курс євро станом на 1 січня 2019 року становить 31,71 гривні, тоді як рік тому становив 33,49 гривні. За рік гривня зміцнилася до європейської валюти на 5,6%.

Олександр Колесніченко, ЕП