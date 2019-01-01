Всі розділи
Укр / Рус

Гривня за рік зміцнилася до долара та євро

Вівторок, 1 січня 2019, 10:00
 

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку.

Так, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року на рівні 27,6883 гривні.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Офіційний курс євро станом на 1 січня 2019 року становить 31,71 гривні, тоді як рік тому становив 33,49 гривні. За рік гривня зміцнилася до європейської валюти на 5,6%.

Олександр Колесніченко, ЕП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку за добу втратила понад 20 копійок 28 грудня 2018, 18:55
Курс валют: гривня "просіла" 28 грудня 2018, 09:00
Гривня на міжбанку впала ще нижче 27 грудня 2018, 19:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті