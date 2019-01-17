Яким буде курс гривні — прогноз бізнесу

Український бізнес в найближчий рік очікує обмінний курс гривні до долара на рівні 29,99 гривні за долар.

Про це йдеться в даних опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком в IV кварталі 2018 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування погіршилися. У III кварталі 2018 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,6 грн/долар.

При цьому бізнес і надалі прогнозує високі темпи економічного зростання в Україні та розвиток власних підприємств.

Одночасно в результаті подальшого підвищення заробітної плати, а також адміністративно регульованих цін посилилися інфляційні очікування.

У наступні 12 місяців також очікується подальше зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні: баланс відповідей - 18,2% (в III кварталі 2018 го - 20,7%).

Представники бізнесу очікують на високий рівень ділової активності - індекс ділових очікувань становить 117,3% (у III кварталі - 117,2%). Високі темпи зростання економічної активності зберігаються за рахунок поліпшення оцінок фінансового стану підприємств та інвестиційних витрат, а також завдяки високим прогнозами щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва.

Також прогнозується висока інфляція - зростання споживчих цін на 9,5% (в III кварталі - 8,9%).

Зросли також очікування респондентів щодо потреби в позикових коштах найближчим часом. Підприємства, які планують брати банківські кредити, продовжують віддавати перевагу національній валюті.

Основними факторами, що стримують розвиток підприємств, залишаються занадто високі ціни на енергоносії, а також сировину і матеріали.

Чергове опитування НБУ було проведено 5 листопада - 4 грудня 2018 року серед керівників 675 підприємств.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Чисті міжнародні резерви НБУ станом на 1 січня становили 9,644 млрд доларів.

Економічна правда