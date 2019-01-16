НБУ спрогнозував ситуацію з курсом гривні в рік виборів

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні в 2019 році можуть бути незначними.

Про це повідомляє FinClub.

За його словами, зовнішня кон'юнктура для українських товарів експортного потенціалу не залежить від експортерів, а залежить від цін, які складаються на зовнішньому ринку, від цін паливно-енергетичного ресурсу.

Також впливає, в першу чергу, ціна на нафту, яка відчуває певні коливання на світовому ринку.

"Для згладжування коливань ми маємо достатньо запасів золотовалютних резервів, ми маємо досвід інтервенцій для того, щоб не допустити різких коливань. Однак все залежатиме від того, як буде складатися ситуація на зовнішніх сировинних ринках", - сказав Смолій.

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що НБУ уважно стежить за ситуацією, яка відбувається зі світовою економікою і на сировинних ринках.

"Однак в цілому українська економіка стала більш гнучкою, більш стабільною завдяки реформам. Український бізнес навчився працювати в умовах гнучкого курсу. Курс у нас постійно змінюється, але це не тягне за собою будь-яких негативних явищ для економіки України", - додав він.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Ситуація на ринку облігацій внутрішньої держпозики початку 2018 року, коли нерезиденти активно купували боргові зобов'язання країни, повторюється і на початку 2019 року.

Внаслідок інтересу нерезидентів до гривневих облігацій підвищився рівень пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що призвело до зміцнення гривні.

Чисті міжнародні резерви НБУ станом на 1 січня становили 9,644 млрд доларів.