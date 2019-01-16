Tesla випустила пристрій для заряджання електромобіля через розетку

Компанія Tesla випустила новий компактний зарядний пристрій Wall Connector with 14-50 Plug, який підключається безпосередньо до розетки.

Про це повідомляє ITC.

Вартість новинки становить ті ж 500 доларів, що і для звичайної настінної зарядки Wall Connector.

Правда, підключати цю зарядку доведеться не до звичайної побутової розетки, а до гнізда стандарту NEMA 14-50, який є одним з найбільш поширених в США рішень для підключення приладів з підвищеним енергоспоживанням.

В описі товару Tesla запевняє, що новий адаптер забезпечує на 25% більш швидкий час заряду в порівнянні з комплектною зарядкою Gen 2 Mobile Connector.

Він забезпечує потужність зарядки на рівні 9,6 кВт, при цьому електромобілі Tesla Model S, Model X і Model 3 Long Range підтримують струм заряду 40 А, а Tesla Model 3 Mid Range і Standard Range - 32 А.

Компанія позиціонує це рішення як варіант для швидкого використання, при якому користувачеві не потрібно проводити роботи по установці зарядного пристрою на стіну і його прямому підключенню до мережі. Наприклад, біля офісу, готелю чи ресторану можна буде не встановлювати таку зарядку, а просто вивести на паркувальне місце розетку NEMA 14-50.

Нагадаємо, у 2018 році українці придбали 5,3 тисяч електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Читайте також: Бум "зелених" машин: 10 головних перемог електрокарів в Україні