Новини дня: про офшор Мартиненка, київські ціни та виплату держборгу

Про що всі говорять сьогодні?

Про офшор Мартиненка. У Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про те, що колишній народний депутат Микола Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму у 6,5 мільйона євро.

Про київські ціни. Київ, а також Донецька і Закарпатська області очолили рейтинг регіонів з найвищими цінами на соціальні продукти харчування.

Про виплату держборгу. Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Про інфляцію. Уповільнення інфляції за підсумками 2018 року до п'ятирічного мінімуму було результатом жорсткої монетарної політики НБУ.

Про Насірова. Шевченківський районний суд Києва вирішив не продовжувати заборону екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову виїжджати за межі міста Києва та Київської області.

Про захист лісів. З початку року набрав чинності закон щодо посилення заходів проти знищення лісів.

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