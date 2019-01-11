В Україні значно посилили покарання за знищення лісів

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З початку року набрав чинності закон щодо посилення заходів проти знищення лісів.

Про це пише НВ Бізнес з посиланням на сюжет Радіо НВ.

Зміни внесли в адміністративний, кримінальний, кримінально-процесуальний кодекс, а також у закон щодо підприємницької діяльності з експорту лісу.

Норми спрямовані на збереження екологічної безпеки України. Регулювання має також запобігти незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.

Штраф за незаконну порубку, перевезення, зберігання та знищення або пошкодження лісових культур передбачає від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А для посадових осіб штраф становитиме від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

Тобто грошове покарання зросло втричі за перше правопорушення. За друге протягом року заплатити доведеться у п’ять разів більше, ніж раніше.

За пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами та шкідливими викидами штрафи для громадян також зросли втричі, а для посадових осіб – у п’ять разів. Таким чином громадянам за забруднення лісу стічними водами доведеться заплатити від 30 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів. А посадовим особам таке порушення обійдеться від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів.

Вивезення з України необробленого або цінного лісу каратиметься позбавленням волі строком від трьох до п’яти років.

Зазначається, що в Україні досі не вироблені єдині стандарти для визначення обсягів незаконної вирубки лісу. Експерти і офіційні органи називають різні цифри, заявив у коментарі Радіо НВ професор кафедри лісівництва Національного інституту біоресурсів і природокористування Сергій Зібцев.

Різночитання стосуються в тому числі санітарних рубок. І це лише один з аспектів, який, на думку професора, слід врегулювати задля встановлення об’єктивної картини незаконної вирубки лісу.

Професор також додав, що вирубка лісів – не єдина загроза. Значно більший ефект на лісові господарства матимуть зміни клімату. Вони вже спричиняють всихання сосен, грабу і ясеня. Всихання можуть розповсюдитися на сотні тисяч гектарів. У сусідніх країнах Польщі та Білорусі вже вживають заходів задля протидії всиханню лісів.