У НБУ пояснили вповільнення інфляції до 9,8%

Уповільнення інфляції за підсумками 2018 року до п'ятирічного мінімуму було результатом жорсткої монетарної політики НБУ.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

У НБУ зазначили, що уповільнення зростання споживчих цін свідчить про розворот тренду інфляції, який спостерігався в 2017 році, і ослаблення фундаментального інфляційного тиску на українську економіку.

При цьому в НБУ визнали, що регулятору не вдалося знизити інфляцію до 6%±2 п.п до кінця 2018 року, як раніше очікувалося, навіть незважаючи на те, що він чотири рази підвищував облікову ставку.

Також інфляція сповільнилася завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для українського експорту на зовнішніх ринках в першій половині 2018 року і рекордному врожаю зернових в другому півріччі. Це підтримувало високу пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку, а також створювало умови для зміцнення курсу гривні.

Нагадуємо:

Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.

За грудень минулого року інфляція становила 0,8% проти 1,4% в листопаді, 1,7% - в жовтні і у вересні - 1,9%.

Показник зростання інфляції в 2016 році становив 12,4%, 2015 році - 43,3%, 2014 році - 24,9%, у 2013 році - 0,5%.

Економічна правда