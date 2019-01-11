Суд дозволив Насірову виїжджати за межі Києва — САП

Шевченківський районний суд Києва вирішив не продовжувати заборону екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову виїжджати за межі міста Києва та Київської області.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну дії зобов'язань Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова, яких обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

"Прокурором САП заявлено клопотання про продовження терміну дії обов'язків, покладених на підсудних, які за результатами розгляду були задоволені частково, за винятком обов'язку не виїжджати за межі міста Києва та Київської області, судом вирішено не продовжувати", - повідомляє САП на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією прокуратури, станом на 10 січня прокурори оголосили 419 з 774 сторінок обвинувального акта. Наступне судове засідання призначене на 16:00 23 січня.

У вересні Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

Нагадаємо:

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Суд також наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

19 грудня Насіров програв суд лікарю, який назвав його діагноз фейком.

27 грудня Насіров приходив до ДФС, однак у відомстві заявляють, що керівником залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

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Економічна правда