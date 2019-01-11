Курс валют: долар та євро знову подорожчали
П'ятниця, 11 січня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 11 січня на рівні 28,27 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,61 гривні (на 10 січня - 32,21 гривні).
Нагадуємо:
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24- 28,27 гривні за долар.
10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,22 - 28,26 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.
Економічна правда
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