Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: долар та євро знову подорожчали

П'ятниця, 11 січня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 11 січня на рівні 28,27 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,61 гривні (на 10 січня - 32,21 гривні).

Нагадуємо:

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24- 28,27 гривні за долар.

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,22 - 28,26 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку ще трохи знизилася 10 січня 2019, 20:18
Гривня на міжбанку впала нижче 28 за долар 8 січня 2019, 18:35
Курс валют: долар та євро подорожчали 8 січня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті