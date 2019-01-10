Гривня на міжбанку ще трохи знизилася

10 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,22 - 28,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,26 гривні;

Євро - 32,52 - 32,57 гривні;

Російський рубль - 0,4192 - 0,4201 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24- 28,27 гривні за долар.

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,13 - 28,16 гривні за долар.

Економічна правда