Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24- 28,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,28 - 28,31 гривні;

Євро - 32,61 - 32,64 гривні;

Російський рубль - 0,4222 - 0,4228 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда