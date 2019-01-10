Гривня на міжбанку продовжує знижуватися
Четвер, 10 січня 2019, 11:34
10 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24- 28,27 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,31 гривні;
Євро - 32,61 - 32,64 гривні;
Російський рубль - 0,4222 - 0,4228 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та встановив його на 10 січня на рівні 28,12 гривні.
Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.
Економічна правда
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