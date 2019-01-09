Гривня на міжбанку продовжує знижуватися
Середа, 9 січня 2019, 17:35
9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,13 - 28,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,13 - 28,16 гривні;
Євро - 32,40 - 32,44 гривні;
Російський рубль - 0,4205 - 0,4213 гривні.
Нагадуємо:
9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,05- 28,09 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 32 копійки та встановив його на 9 січня на рівні 28,02 гривні.
Економічна правда
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