Гривня на міжбанку продовжує знижуватися

9 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,13 - 28,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,13 - 28,16 гривні;

Євро - 32,40 - 32,44 гривні;

Російський рубль - 0,4205 - 0,4213 гривні.

Нагадуємо:

9 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,05- 28,09 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 32 копійки та встановив його на 9 січня на рівні 28,02 гривні.

Економічна правда