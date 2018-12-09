Новини вихідних: про "відкрите небо", запуск нового поїзда та зарплатну рівність

Про що всі говорили на вихідних?

Про "відкрите небо" з ЄС. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розраховує на підписання угоди про "відкрите небо" з Європейським Союзом наступного дня після Brexit.

Про хабар на держпідприємстві. Під час одержання неправомірної вигоди при спробі незаконно продати за заниженою ціною теплохід затримали радника голови "Українського Дунайського пароплавства" та представника "Першої української міжрегіональної товарної біржі".

Про майбутнє російських банків. Національний банк не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні.

Про зарплатну рівність. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує обговорити і вирішити питання нерівності оплати праці жінок і чоловіків, яке має місце в Україні.

Про держборг. Протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Про запуск нового потяга. В неділю, 9 грудня, у свій перший рейс відправився потяг "Латориця" сполученням Будапешт-Мукачево.

Про ремонт доріг. Тільки одна область станом на 30 листопада використала кошти Дорожнього фонду на ремонт шляхів місцевого значення на 100%.