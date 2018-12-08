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Гройсман хоче зрівняти зарплати жінок і чоловіків в Україні

Субота, 8 грудня 2018, 17:42

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман пропонує обговорити і вирішити питання нерівності оплати праці жінок і чоловіків, яке має місце в Україні.

Про це він сказав під час участі в роботі Українського жіночого конгресу, передає прес-служба уряду.

"Я радий, що, приміром, в уряді представництво жінок зростає. П’ята частина уряду – це жінки. І я знаю, що там, де за справу беруться жінки, є точність, відповідальність і висока якість. Не помічати і не визнавати це, було б несправедливо", – сказав Гройсман.

"І зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикунство, і цього не може бути у суспільстві", - заявив прем’єр.

"Проблема потребує негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для ухвалення рішень", - підсумував він.

Як повідомлялося, в Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків.

Економічна правда

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Кабмін Гройсман

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