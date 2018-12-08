Радника голови одного з держпідприємств "взяли" на хабарі

Під час одержання неправомірної вигоди при спробі незаконно продати за заниженою ціною державний теплохід затримали радника голови "Українського Дунайського пароплавства" та представника "Першої української міжрегіональної товарної біржі".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними Луценка, радник гендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.

Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.

"Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів хапуг було затримано на "гарячому", - написав Луценко.

При цьому генпрокурор не повідомив ані прізвищ затриманих, ані жодних подробиць щодо подальшої долі безпосередньо керівництва держпідприємства.

Як відомо, "Українське дунайське пароплавство" очолює Дмитро Чалий. Він був призначений на посаду 15 березня поточного року поза конкурсом. Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Економічна правда