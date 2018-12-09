Стало відомо, які області найгірше освоювали кошти на ремонт доріг

Тільки одна область станом на 30 листопада використала кошти Дорожнього фонду на ремонт шляхів місцевого значення на 100%.

Про це свідчить інфографіка, оприлюднена на сайті Міністерства інфраструктури.

Так, станом на 30 листопада повністю кошти на ремонт доріг було освоєно в Хмельницькій області.

Показник понад 90% продемонстрували наступні області: Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. В Київській області відсоток фінансування, що був використаний, становив 76%.

Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сезонний план ремонту доріг виконаний на 80%.

Економічна правда