Стало відомо, які області найгірше освоювали кошти на ремонт доріг
Тільки одна область станом на 30 листопада використала кошти Дорожнього фонду на ремонт шляхів місцевого значення на 100%.
Про це свідчить інфографіка, оприлюднена на сайті Міністерства інфраструктури.
Так, станом на 30 листопада повністю кошти на ремонт доріг було освоєно в Хмельницькій області.
Показник понад 90% продемонстрували наступні області: Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. В Київській області відсоток фінансування, що був використаний, становив 76%.
Найгірші результати продемонстрували Луганська, Одеська, Тернопільська та Миколаївська області.
Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сезонний план ремонту доріг виконаний на 80%.
Економічна правда
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