У німецькому порту хочуть транспортувати контейнери за допомогою Hyperloop

Порт Гамбурга і американська компанія HTT почнуть розробку системи Hyperloop для транспортування морських контейнерів.

Про це пише видання "Залізниці світу".

Компанія HHLA - оператор порту Гамбурга і компанія Hyperloop Transportation Technologies (HTT) оголосили 5 грудня про створення спільного підприємства, мета якого полягає в розробці та виведенні на ринок системи для високошвидкісного транспортування морських контейнерів по суші в порти і з них.

На першому етапі передбачено побудувати для випробувань перевантажувальну станцію на одному з терміналів HHLA в Гамбурзі і розробити транспортну капсулу для стандартних морських контейнерів.

За словами голови правління HHLA Ангели Тітцрат, інноваційна система дозволить знизити навантаження на транспортну інфраструктуру в порту і на підходах до нього, а також ефективніше використовувати потужності порту.

Раніше повідомлялось, що Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування — Hyperloop.

Як повідомлялося, в лютому міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

У Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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