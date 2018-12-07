Мінфін назвав основні цифри держбюджету на 2019 рік

У законі "Про Державний бюджет України на 2019 рік", який набирає чинності з 1 січня, передбачається підвищення мінімальної заробітної плати до 4,173 тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

"Для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%)", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що на виплати пенсій у 2019 році передбачено 167,5 млрд грн.

З 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн. Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.

У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд грн (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг у 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 рази більше, ніж аналогічні видатки у 2018 році.

Відповідно до документа, загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн, що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2019 рік 7 грудня.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік 5 грудня.

23 листопада Верховна рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

Економічна правда