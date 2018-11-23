У Фірташа відповіли на звинувачення "Нафтогазу" у загрозі зриву опалювального сезону

РГК назвала фейковою заяву "Нафтогазу" про те, що облгази саботують впровадження системи добового балансування газу та ставлять під загрозу проведення опалювального сезону.

Про це йдеться у заяві Регіональної газової компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз звинуватив операторів ГРМ в зриві запуску добового балансування через начебто некоректну інформацію надану ними для наповнення платформи Оператора ГТС (Укртрансгазу). Однак, напередодні саме Оператор ГТС звернувся до НКРЕКП з ініціативою перенести запуск добового балансування", - заявили в РГК.

"В той же час Оператори ГРМ вкотре вимушені заявити, що не бачать жодних підстав для зриву запуску і підтверджують свою готовність до роботи в режимі добового балансування", - підкреслюється у заяві.

"Група компаній РГК вперше в Україні розпочала щодобове балансування газорозподільних систем ще в травні 2018 року", - стверджує компанія.

"Укртрансгаз має взяти на себе відповідальність за некоректну роботу програмного забезпечення і власну неспроможність закріпити за Нафтогазом України частину споживачів на платформі власної розробки", - йдеться у заяві.

"Оцінка неготовності платформи Оператора ГТС до роботи в режимі добового балансування, яку розповсюдила прес-служба Нафтогазу України, говорить про те, що материнська компанія повністю контролює Укртрансгаз. В тому числі, в питаннях формування балансу газу, в якому Нафтогаз, як найбільший трейдер в Україні, має пряму зацікавленість, і ми вбачаємо в цьому прямий конфлікт інтересів", - підкреслила РГК.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП перенесла дату впровадження добового балансування газу з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

Економічна правда