"Нафтогаз" звинуватив облгази Фірташа у загрозі зриву опалювального сезону

Саботаж облгазами впровадження системи добового балансування газу ставить під загрозу проведення опалювального сезону.

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу".

"У зв’язку із запланованим впровадженням з 1 грудня 2018 року системи добового балансування газу, НАК "Нафтогаз України" звертає увагу на відвертий саботаж початку роботи системи з боку облгазів, більшість з яких належить до групи РГК Дмитра Фірташа", - заявила компанія.

Зазначається, що неповна або недостовірна інформація про споживачів, надана облгазами до Інформаційної платформи Укртрансгазу, унеможливлює коректну реєстрацію споживачів, у тому числі тих, які мають право на отримання газу на умовах ПСО.

"Нафтогаз" констатує, що оператори ГРМ так і не виконали в повному обсязі свої зобов`язання щодо коректного наповнення Інформаційної платформи. Більше того, третина операторів ГРМ взагалі проігнорувала необхідність попереднього тестування Інформаційної платформи та не внесла жодної інформації про своїх споживачів газу.

Запровадження добового балансування в таких обставинах призведе до того, що багато тепловиробників, у тому числі ті, хто постачає тепло та гарячу воду населенню, не зможуть отримувати газ від "Нафтогазу", що призведе фактично до зриву опалювального сезону.

"Нафтогаз" не зможе надавати номінації споживачам на умовах ПСО, дані про яких відсутні в Інформаційній платформі. При цьому, згідно з Кодексом ГТС, облгази мають право відключати споживачів, яким не надано номінації.

Нафтогаз звернувся до голови НКРЕКП Оксани Кривенко з відповідним листом.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП перенесла дату впровадження добового балансування газу з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

Економічна правда