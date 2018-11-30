Перехід на нову схему роботи газового ринку ще раз відтермінували

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла термін запуску добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора в п'ятницю з огляду на неготовність операторів газорозподільної системи (ГРС) працювати з платформою добового балансування в повноцінному режимі, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, частина операторів ГРС не змогла своєчасно та належним чином - в електронному вигляді та з накладанням електронного цифрового підпису - подати номінації на газ на грудень.

Т. в. о. президента ПАТ "Укртрансгаз", оператора газотранспортної системи, що відповідає за тестування платформи добового балансування, Андрій Хоменко заявив про низьку активність операторів ГРС у тестуванні електронної платформи.

Так, з 19 жовтня (початок роботи системи в тестовому режимі) 13 із 44 операторів жодного разу не здійснили успішне завантаження до системи прогнозних і фактичних відборів природного газу для споживачів. При цьому ще 16 споживачів завантажували таку інформацію не частіше, ніж раз на добу (Кодекс ГТС передбачає внесення даних чотири рази на добу).

"Отже, повна відсутність даних щодо споживання природного газу споживачами 13 операторів ГРС, і неповнота даних в інших 16 газорозподільних зонах не дає змоги "Укртрансгазу" забезпечити добове балансування газотранспортної системи на добовій основі", - підсумував А.Хоменко.

У свою чергу голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв акцентував увагу на необхідності здійснення аудиту бази споживачів.

"Необхідно здійснити звірку кодів у системі і тих кодів, які видано споживачам. Без такого аудиту, на мою думку, запуск цієї системи міститиме ризики того, що тих споживачів, інформацію про яких з якихось причин не було подано операторами до системи, буде відключено", - сказав він.

Згідно з ухваленим рішенням комісії, протягом грудня номінації на газ можуть подаватися і в електронному, і в паперовому вигляді, з січня 2019 року - виключно в електронному форматі.

Крім того, протягом грудня - лютого має бути повторно здійснено навчання замовників послуг транспортування.

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП уже двічі відкладала перехід на добове балансування газу: спочатку з 1 серпня на 1 жовтня, а потім - на 1 грудня 2018 року. При цьому недостовірність/некоректність даних, що надають оператори ГРС, стала однією з причин перенесення старту добового балансування на 1 грудня.

У відведений термін оператор ГТС мав здійснити всебічне тестування інформаційної платформи для добового балансування, її доопрацювання. У свою чергу обл- і міськгази мають забезпечити наповнення системи даними споживачів, проте так і не виконали в повному обсязі свої зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укртрансгаз" звернулося до НКРЕКП із пропозицією перенести запуск добового балансування газу на 1 лютого 2019 року через низьку активність операторів ГРС у тестуванні інформаційної системи добового балансування газу. Так, за даними члена правління "Укртрансгазу" Тетяни Федорової, станом на 19 листопада щодня дані до інфосистем вносили 27 із 44 операторів ГРС.

Регіональна газова компанія займається управлінням близько 20 газорозподільних компаній по всій Україні.

Балансування газової системи - це встановлення та усунення різниці між тими, що надійшли до неї через точки входу і відібраними з неї через точки виходу обсягами газу. Балансування здійснюється адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу.

Раніше "Нафтогаз" звинуватив облгази Фірташа у саботажі впровадження системи добового балансування газу, що ставить під загрозу проведення опалювального сезону. У Фірташа відповіли, що готові до роботи в режимі добового балансування, а відповідальність за некоректну роботу програмного забезпечення має взяти на себе "Укртрансгаз".