Опубліковано відео, як експрес Київ-Бориспіль заштовхують у депо

У мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків штовхає в депо рейкобус Pesa "Укрзалізниці".

Про це повідомляє ЦТС.

З моменту запуску експреса з аеропорту Бориспіль на Центральний залізничний вокзал в Києві рейкобуси Pesa ламалися вже двічі - 1 і 4 грудня.

4 грудня рейкобус заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Він добрався до аеропорту "Бориспіль" з 30-хвилинним запізненням - "притягнув" його туди тепловоз М62.

1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.