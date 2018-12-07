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Опубліковано відео, як експрес Київ-Бориспіль заштовхують у депо

П'ятниця, 7 грудня 2018, 13:29
 

У мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків штовхає в депо рейкобус Pesa "Укрзалізниці".

Про це повідомляє ЦТС.

З моменту запуску експреса з аеропорту Бориспіль на Центральний залізничний вокзал в Києві рейкобуси Pesa ламалися вже двічі - 1 і 4 грудня.

4 грудня рейкобус заглох на перегоні Дарниця-Фармацевтична. Він добрався до аеропорту "Бориспіль" з 30-хвилинним запізненням - "притягнув" його туди тепловоз М62.

1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.

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