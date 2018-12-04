"Укрзалізниця" скоротила кількість рейсів експреса до "Борисполя"

"Укрзалізниця" почала скасовувати рейси поїзда "Київ Бориспіль Експрес" на п'ятий день після запуску регулярного сполучення.

Про це повідомляє avianews.com.

Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 4 грудня, скасовано низку рейсів як в нічний час, так і в пікові ранковий та вечірній.

В результаті цього інтервал руху експресів вночі збільшений до двох годин, в піковий час - майже до однієї години, в міжпіковий - перевищує одну годину.

У перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.

ОНОВЛЕНО

Пізніше в прес-службі Укрзалізниці пояснили, що графік руху Kyiv Boryspil Express коригується в результаті вивчення пасажиропотоку.

"Здійснені зміни у розкладі курсування враховують на даному етапі існуючий пасажиропотік на маршруті ст. Київ-Пасажирський - ст. Бориспіль аеропорт. У разі збільшення або зменшення пасажиропотоку, "Укрзалізниця" й надалі коригуватиме кількість пар поїздів, як в сторону їх зменшення, так і в сторону збільшення", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЗ.

В прес-службі зазначили, що скорочення торкнулося рейсів у нічні години, а в цілому впродовж доби на маршруті курсуватиме 27 пар поїздів.

"Після запуску експресу Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт ним вже скористалося понад 6 тисяч пасажирів", - повідомили в УЗ.

Раніше "Укрзалізниця" оприлюднила розклад руху нового рейкового автобуса. Експрес Київ-Бориспіль курсуватиме між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Нагадаємо, 1 грудня залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту "Бориспіль" через проблеми із двигуном.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.