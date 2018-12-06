Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,97 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,76 гривні.

Нагадаємо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

Економічна правда