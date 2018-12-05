Офіційний курс: гривня зміцнилася ще на 5 копійок
Середа, 5 грудня 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,09 гривні.
Нагадаємо, 4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,07 гривні за долар.
Національний банк 4 грудня зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 28,17 гривні.
Економічна правда
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