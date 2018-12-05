Офіційний курс: гривня зміцнилася ще на 5 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,09 гривні.

Нагадаємо, 4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,07 гривні за долар.

Національний банк 4 грудня зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 28,17 гривні.

Економічна правда